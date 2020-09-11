В Красноярске зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе в 7 раз. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске выявлено превышение вредных веществ в воздухе – в 7 раз больше нормы. Проверку качества в августе провели сотрудники Роспотребнадзора. Они исследовали 1 778 проб на наличие 23 загрязняющих веществ.

И вот что выяснилось: по большинству из них нарушения не зафиксированы. А как насчет остальных? Превышения были по содержанию:-

– диметилбензола по максимально-разовым концентрациям от 1,2 до 7,5;

– бенз(а)пирена по среднесуточным концентрациям от 1,2 до 2,7;

– этилбензола по максимально-разовым концентрациям от 1,1 до 4,8;

– взвешенных частиц РМ10 по среднесуточным концентрациям от 1,2 до 2,2;

– взвешенных частиц РМ2,5 по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 3,5;

– формальдегида по среднесуточным концентрациям от 1,1 до 2.

Проверки качества воздуха в Красноярске продолжаются.

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