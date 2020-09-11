В Красноярске закрылся кинотеатр «Квадро». Фото: Google - карты.

В Красноярске закрылся кинотеатр «Квадро фильм» в торговом комплексе на Свободном. Он так не заработал в прежнем режиме после карантина, сообщает «Прима».

Сам комплекс открыли еще 28 августа, но вот кинотеатр к работе не вернулся. На сайте и в соцсетях ничего нового, по опубликованным там номерам никто не отвечает.

Напомним, разговоры о том, что «Квадро фильм», возможно, будет закрыт, ходили уже несколько месяцев. И теперь, как выяснилось, все подтверждается.

Как пояснил официальный представитель комплекса, «Квадро фильма» на Свободном действительно больше не будет. А вместо него, скорее всего, откроется новый кинотеатр. Какой именно и когда, информации пока нет.

- Прощай, «Квадро», - пишут в соцсетях посетители кинотеатра. – Конечно, жаль, за столько лет мы привыкли. Спасибо, было интересно вместе.