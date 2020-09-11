11 сентября празднуется день рождения создателя ВЧК Феликса Дзержинского

Памятник Дзержинскому в Москве. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

11 сентября празднуется день рождения создателя Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликса Дзержинского. Сегодня исполняется 143 года со дня его рождения.

Феликс Дзержинский вошел в историю как крупный государственный и общественный деятель. Сначала легендарный революционер, потом председатель ВЧК, нарком внутренних дел, затем нарком путей сообщения, руководитель Высшего совета народного хозяйства СССР.

Дзержинский возглавлял десятки различных комиссий – по борьбе с детской беспризорностью, доставке продовольствия в голодающие районы центра России, ликвидации топливного кризиса в Донбассе, улучшению быта рабочих…

- Под руководством Дзержинского органы безопасности приобрели значительный опыт в борьбе с коррумпированными элементами, организованной преступностью и незаконными вооружёнными формированиями, - подчеркивают в пресс-службе управления ФСБ России по Красноярскому краю. - Именно он определил основные направления деятельности ведомства. Поэтому сегодня, в день рождения председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, руководство, сотрудники и ветераны Управления ФСБ России по Красноярскому краю возложили цветы к его памятнику.

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