Зарядка и пение: секрет долголетия самого старого гиббона в России открыли в Красноярске

Секрет долголетия самого возрастного гиббона в России открыли в Красноярске. Фото: Роев ручей.

Без году сорок! Гиббон-долгожитель из зоопарка под Красноярском празднует день рождения. Харви – один из самых возрастных обитателей «Роева ручья».

Если в природе такие обезьяны доживают в среднем до 25 лет. А гиббон-«сибиряк» скоро распечатает четвертый десяток, ему 39. Как такое возможно? Правильный уход и, разумеется, образ жизни.

- Каждое утро, перед завтраком, Харви делает зарядку и поет песни, - раскрывают секрет долголетия гиббона Харви зоологи из «Роева ручья». - Его активности может позавидовать любой поклонник здорового образа жизни. Харви приехал в наш зоопарк из новосибирского уже в зрелом возрасте, ему было 28. Как тогда считали на дожитие - но нет. Сегодня, 11 сентября, нашему поющему питомцу 39 лет, и он по-прежнему бодр и активен.