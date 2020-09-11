В Красноярске сбивший ребенка на самокате водитель иномарки попал под уголовное дело. Фото: ГИБДД24.

На водителя автомобиля Volkswagen Tiguan, сбившего 10-летнего ребенка на самокате, заведено уголовное дело. Все случилось днем 10 сентября на перекрестке Авиаторов и Молокова в Красноярске.

На кадрах с камер видно: иномарка ехала по по крайней левой. И вдруг совершила резкий «маневр»: пересекла две полосы, подрезала другую машину, повернула на Молокова… В этот момент на нерегулируемом переходе появился на самокате.

Произошел удар. Ребенок отлетел на несколько метров, ударился головой об асфальт. «Скорая» увезла пострадавшего в больницу, у него серьезные травмы.

На следующий день стало известно: возбуждено уголовное дело по статье РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Максимальное наказание по ней – до трех лет лишения свободы. 25-летнего водителя Volkswagen отправили под подписку о невыезде. По данным инспекторов, он получил права меньше двух лет назад.