Улучшение условий жизни ветеранов - одна из наших основных задач

«Красноярский краевой Совет ветеранов (пенсионеров) пожарных и спасателей» подвел первые итоги деятельности за прошедшие 8 месяцев 2020 года. В непростых условиях в период пандемии ветеранская организация оказала материальную помощь 15 бывшим сотрудникам МЧС в объеме 150 тысяч рублей. Ко Дню Пожарной охраны и 75-летию Победы 28 ветеранам были вручены продуктовые наборы, а при поддержке ПСБ оказана материальная помощь 20 ветеранам.

На сегодняшний день общественную организацию возглавляет полковник внутренней службы в запасе Макеич Виктор Николаевич, который стал Председателем объединенной ветеранской организации в мае 2019 года. В июле 2019 года ветеранская организация прошла регистрацию под названием Региональная общественная организация «Красноярский краевой Совет ветеранов (пенсионеров) пожарных и спасателей», но осуществляет свою деятельность, помогая бывшим коллегам, уже более 30 лет.

Еще в начале 1987 года заместитель начальника ОВПО – 4 по политической части майор внутренней службы Милешкин А.И. занялся вопросами наставничества, взяв на учет всех участников ВОВ, тружеников тыла и вдов сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Так было положено начало ветеранской организации.

Деятельность Совета ветеранов продолжалась в 90-е и в 2000-е годы. Бывший председатель Совета (1996-2011) Волков В.И. расширил возможности ветеранской организации, регулярно организовывал по всему краю концерты созданных к тому времени гарнизонного духового оркестра и группы «Экипаж».

Стоит отметить, что красноярская ветеранская организация неоднократно участвовала в конкурсах на звание лучшей. В 2014 году итогом стало 3 место по России и 1 место в СФО, а в 2016 году - 3 место по СФО.

До конца 2020 года в планах организации реконструкция мест захоронения сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей и ветеранов МЧС России, а также поздравление ветеранов к 30-летию МЧС России.