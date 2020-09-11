Назначен новый заместитель председателя правительства Красноярского края. Фото: сайт "Лидеры РФ".

Губернатор Красноярского края Александр Усс назначил нового заместителя председателя правительства региона. Согласно подписанному распоряжению, им стал Николай Зуев, сообщили на сайте администрации края.

Таким образом, в кабинете министров появился еще один вице-премьер, шестой. Он будет курировать деятельность сферы энергетики, ЖКХ, строительства и экологии, промышленности, а также работу соответствующих министерств и их взаимодействие.

С 14 сентября Николай Зуев приступит к выполнению обязанностей.

СПРАВКА «КП»

Николай Зуев – уроженец Минусинска. Выпускник Красноярского государственного университета. Кроме того, прошел курс в Академии народного хозяйства при Правительстве России.

Затем работал на руководящих должностях в сферах промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В 2014 – 2019 годах был генеральным директором краевого предприятия «Красноярская региональная энергетическая компания».

В прошлом году окончил обучаться в Высшей школе государственного управления. Является победителем конкурса «Лидеры России – 2018».