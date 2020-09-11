Пешехода в черном сбила в темноте иномарка в Солнечном. Фото: паблик "Наш микрорайон Солнечный".

Пешехода в черной одежде сбил в темноте автомобиль Nissan Cube. ДТП случилось вечером 10 сентября на нерегулируемом переходе в микрорайоне Солнечный Красноярска – на перекрестке улиц 60 лет образования СССР и Микуцкого, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

25-летний молодой человек шел через дорогу в одежде без светоотражающих элементов. По всей видимости, водитель иномарки не заметил его. Произошел наезд – пешехода с травмами увезли в больницу.

- На этой пешеходке постоянно сбивают людей, - пишут в соцсетях. – Давно пор там светофор поставить.

- Именно так – из-за кустов там ничего не видно.

- Да и пешеходам надо не ломиться на зебру галопом, а сто раз осмотреться.

- Когда едешь, надо прижиматься в правую полосу, там кустов нет, и все хорошо видно. А если есть пешеходный переход, нужно предполагать, что пешеход может появиться неожиданно!