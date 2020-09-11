Все лесные пожары в Красноярском крае потушены. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае потушены все лесные пожары. Как сообщили в пресс-службе правительства, по данным на 9 часов 11 сентября, в лесах региона нет ни одного источника возгорания.

Тем не менее подразделения Лесопожарного центра продолжают наземный и авиационный мониторинг лесопожарной обстановки в районах. Если вы обнаружите очаг в лесу, звоните на прямую линию 8-800-100-94-00 или отправьте сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

ВАЖНО

В связи с тем, что обстановка стабилизировалась, в лесах края сняли режим чрезвычайной ситуации – он был введен 17 августа.

- В этом году благодаря слаженной работе нам удалось снизить количество и площадь лесных пожаров, а также не допустить их перехода на населенные пункты и объекты экономики, - отметил заместитель председателя Правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.