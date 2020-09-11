Могут маскироваться, объявлены в федеральный розыск: красноярцев просят помочь в розыске опасных преступников

Красноярцев просят помочь в розыске опасных преступников. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

У красноярцев просят помощи в розыске опасных преступников. Пара – Сергей Устюгов и Татьяна Никитина – сбежала во время следственного эксперимента, сейчас они объявлены в федеральный розыск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Участников криминального дуэта СМИ сравнивают с Бони и Клайдом: преступники несколько лет устраивали разбои, а потом уходили от полиции. «Прокололись» лишь однажды – попав на камеры видеонаблюдения на окраине города.

В 2018-м оба получили сроки за разбой. На днях их проверяли на причастность к другим подобным эпизодам, привезли на следственный эксперимент. И на обратном пути пара сбежала из-под конвоя.

Устюгова и Никитину ищут уже пятые сутки. Они могли уехать в Красноярский край или Бурятию. Но не исключают версию, что пара залегла на дно, осталась в Иркутской области.

Приметы:

Сергей Устюгов: на вид 30 лет, рост 178-180 см, волосы русые, короткая стрижка, нет переднего зуба справа вверху. Одет: спортивные штаны темного цвета без полосок, футболка оливкового цвета.

Ориентировка. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Татьяна Никитина: на вид 25 лет, среднего роста, волосы светло-русые, ниже плеч. Особая примета: татуировка на левом предплечье в виде узора из квадратов. Одета: брюки зелёного цвета, кофта серая.

Впрочем, они могут применять различные способы маскировки – темные очки, головные уборы и так далее.

Если вы видели осужденных, знаете, где они находятся, позвоните в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) либо по телефону доверия ГУ МВД России по Иркутской области 21-68-88. Особую бдительность просят проявить дачников и дальнобойщиков.

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