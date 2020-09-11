В Красноярском крае парень заступился за мать друга и убил ее мужа. Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю.

В Козульском районе 22-летний парень заступился за мать друга и нечаянно убил ее супруга. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону и Хакасии.

Трагедия произошла буквально на днях – в ночь с 6 на 7 сентября – в поселке Балахтон. Подозреваемый был в гостях у товарища. И стал невольным свидетелем ссоры его родителей. Увидев, что обижают женщину, остаться в стороне не смог – ринулся на помощь. Но не рассчитал свои силы – так избил супруга хозяйки дома, что тот умер.

Было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемый задержан, следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Если вина «заступника»будет доказана, ему грозит серьезный срок – до 15 лет лишения свободы.