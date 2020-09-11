Погода на выходные 12-13 сентября в Красноярске: прохлада и небольшой дождь. Фото: Мария ЛЕНЦ

Какой будет погода в ближайшие выходные 12-13 сентября в Красноярске? По предварительным прогнозам гидрометцентра, нас ожидает прохладный и слегка дождливый уик-энд.

Итак, в последний рабочий день недели, пятницу 11 сентября, будет не больше плюс 15 градусов. Зато без осадков, слабый ветер, пасмурно.

В субботу, 12 сентября, небо тоже затянет тучами, к тому же пройдет дождь. Правда, кратковременный. Днем плюс 16, ночью плюс 6 градусов.

Воскресенье, 13 сентября, может больше порадовать погодой. Дожди синоптики не обещают. Облачность переменная, будет проглядывать солнце. В светлое время суток плюс 17, в темное только плюс 6 градусов.

А вот в начале предстоящей недели красноярцев ждет потепление до плюс 24 градусов. Хочется надеяться, что прогноз сбудется.