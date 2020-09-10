Мобильная туристическая полиция появилась в Красноярске

Туристическая полиция появилась в Красноярске. Фото: МУ МВД России "Красноярское".

В Красноярске начала работу туристическая полиция. Торжественное открытие нового для города направления прошло в четверг, 10 сентября, на острове Татышев.

Не секрет, что в Красноярске ведется серьезная работа по обновлению общественных пространств. За два года было благоустроено 50 скверов и парков. Еще 20 обустраивают прямо сейчас. Именно здесь будут работать патрули туристической полиции. Причем все – мобильные: летом на велосипедах и трициклах (экологичных «мотоциклах» на трех колесах), зимой на снегоходах и катерах на воздушной подушке.

Следить за порядком будут в любимых местах отдыха горожан: на экскурсионных и прогулочных маршрутах, объектах спорта и туризма Красноярска и Дивногорска.

В состав патрулей вошли инспекторы полка патрульно-постовой службы. Отличить их можно по надписям на форме, они сделаны как на русском, так и на английском языках. Сотрудники будут помогать как красноярцам, так и туристам из других стран.