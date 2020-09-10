В Красноярске могут ввести трезвые пятницы. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске хотят ввести трезвые пятницы. Эту идею снова озвучили полицейские – теперь в ходе пресс-конференции в региональном главке.

Поддержать предложение призвал Александр Туровский, глава управления организации деятельности участковых уполномоченных по краю. Главный аргумент полиции состоит в следующем: когда сняли ограничения продажи алкоголя после шести вечера, количество пьяных преступлений увеличилось на 7% (это за июнь).

Причем обычно они развиваются по одному и тому же сценарию, подчеркнул Александр Туровский. Накачавшись спиртным, люди начинают ссориться. А после словесных оскорблений начинают выяснять отношения на кулаках. Еще один довод МВД: пьяные люди на улице чаще становятся жертвами преступников. Но ни сопротивляться им, ни запомнить приметы напавших не могут.

Помимо этого, полиция вышла с предложением ограничить продажу спиртного в дни детских праздников, в числе которых и школьные.

И последнее: в МВД не отказались от идеи возвращения вытрезвителей. Они действовали в городе во время Универсиады и доказали свою нужность.