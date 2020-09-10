Мальчик выехал на переход на самокате и попал под колеса иномарки в Красноярске. Фото: пресс-служба полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

В Советском районе Красноярска школьник выехал на переход на самокате и попал под колеса автомобиля Volkswagen Tiguan. Мальчик серьезно пострадал, рассказали в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

ДТП случилось на улице Авиаторов в четверг, 10 сентября. Предварительно установлено: 10-летний мальчик на самокате выехал на нерегулируемый пешеходный переход. Причем без сопровождения взрослых.

По всей видимости, водитель автомобиля Volkswagen Tiguan не успел оперативно отреагировать на появление пешехода и допустил наезд на ребенка. Школьник пострадал, с травмами его увезли на скорой в больницу.

- Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, - комментируют в пресс-службе полка ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское». – Сотрудник устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Комсомольская правда – Красноярск» следит за развитием ситуации.