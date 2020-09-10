В лесах Красноярского края снят режим ЧС. Фото: Мария ЛЕНЦ

В лесах Красноярского края сняли режим ЧС. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, ситуация с лесными пожарами стабилизирована.

Все благодаря оперативному обнаружению и тушению очагов, мобилизации сил и средств. Кроме того, помогла и погода – начались дожди. Так что правительство Красноярского края приняло решение снять режим чрезвычайной ситуации в лесах региона.

Напомним, режим ЧС ввели 17 августа после усложнения обстановки с лесными пожарами в северных районах края.

- Режим ЧС в лесах – это превентивная мера, которая позволила привлечь к тушению дополнительные силы, людей и технику, а также ограничить доступ людей в леса, - пояснил заместитель председателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов.

В нынешнем году вследствие слаженной работы удалось снизить количество и площадь лесных пожаров, не допустить их переход на населенные пункты и объекты экономики, отметил Анатолий Цыкалов.