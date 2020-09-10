Водитель Lexus проскочил на красный и может лишиться прав. Фото, видео: ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Водитель белого Lexus проехал по «зебре» на запрещающий сигнал светофора и теперь может лишиться прав. Об этом рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Дорожным полицейским прислали запись с камеры видеорегистратора. На кадрах видно: по Красрабу едет автомобиль Lexus. Тормозит перед регулируемым переходом. Пропускает велосипедиста и пешехода, которые двигаются через дорогу. А после срывается с места, не дожидаясь зеленого сигнала светофора.

Вскоре полицейские установили, кто управлял иномаркой. Водитель – 34-летний мужчина – уже привлекался за точно такое же нарушение. Ему был выписан штраф, 1000 рублей.

- Полицейские составили на водителя административный протокол по статье «Повторный проезд на запрещающий сигнал светофора». Максимальная санкция по ней – штраф 5000 рублей или лишение прав на полгода, - комментируют в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское». – Материалы дела отправлены в суд для принятия решения.