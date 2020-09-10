Разбила окно и бросила бутылку с зажигательной смесью: жительница Красноярска подожгла в Сочи 11 машин

Жительница Красноярска подожгла в Сочи 11 машин. Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительницу Красноярска задержали в Сочи по подозрению в массовых поджогах автомобилей. 45-летняя женщина может быть причастна к 11 эпизодам, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

… Недавно в дежурную часть полиции Адлерского района обратился местный житель. Пожаловался: кто-то поджег его машину марки Volkswagen Transporter. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения и опросив соседей пострадавшего, сотрудники МВД вышли на подозреваемого. Оказалось, это женщина. 45 лет, приехала из Красноярского края.

Было установлено: она, разбив боковое стекло авто, швырнула туда бутылку с зажигательной смесью, после чего сбежала. Позже выяснилось, подозреваемая может быть замешана еще в десяти подобных эпизодах. Общая сумма ущерба – почти два миллиона рублей.

Возбуждено уголовно дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Если вина жительницы Красноярска будет доказана, ей может грозить до пяти лет лишения свободы. До суда подозреваемая будет находиться под стражей.