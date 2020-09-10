За 7 месяцев 2020 года в Красноярском крае выявлено 2028 преступлений, связанных с оборотом наркотиков

Количество преступлений за 7 месяцев 2020 года выросло на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае подвели итоги по количеству совершенных преступлений за январь-июль 2020 года. Так, за 7 месяцев 2019 года правонарушений было зафиксировано 26 888, а по данным на 2020 год – 28 344. Согласно статистике ГУ МВД России по Красноярскому краю, прирост составил 5,4%.

Однако по некоторым видам преступлений статистика улучшилась – их стало гораздо меньше:

- Незначительно, но сократилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью: -0,6% по сравнению с прошедшим годом (с 476 до 473).

- Квартирные кражи уменьшились более чем на четверть – с 599 до 443.

- Поджогов также стало меньше – на 23,5%. 114 в текущем году против 149 в прошлом.

- Заведомо ложные сообщения об актах терроризма: здесь сокращение преступлений почти вполовину – 44,8% (в 2019 за семь месяцев было 29, в 2020 – 16 случаев).

- Самые лучшие показатели по такому виду преступлений, как кража скота: сокращение составило 70%: если в прошлом году за этот период совершено 110 подобных краж, то сейчас – всего 33.

- Меньше совершается преступлений на бытовой почве – 589 против 624 (снижение на 5,6%).

Также по итогам 7 месяцев 2020 года было зарегистрировано 911 преступлений экономической направленности, из них 608 - тяжких и особо тяжких и 330 - в крупном и особо крупном размере. 317 подобных правонарушений пресечено.

2028 преступлений совершено в сфере незаконного оборота наркотиков: 1643 тяжких и особо тяжких, 1043 - в крупном и особо крупном размерах.