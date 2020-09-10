Первое дело о загрязнении воздуха в Красноярске довели до суда. Фото: Мария ЛЕНЦ

Первое уголовное дело о загрязнении воздуха под Красноярском довели до суда. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Не так давно сотрудники следственно-оперативной группы по экологическим преступлениям полиции получили сообщение: в окрестностях Красноярска выявлено превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. На место выдвинулись специалисты из МВД и минэкологии.

Вскоре выяснилось, виновник выбросов – предприятие в Емельяновском районе. Были взяты пробы, результаты оказались шокирующими. Экспертиза показала: из-за предприятия-нарушителя свинца в воздухе было в 18 (!) раз больше нормы, а взвешенных веществ в 1,9. То есть всего в 20 раз.

Было возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Загрязнение атмосферы». Максимальное наказание по ней – три месяца ареста (или штраф в размере 80 тысяч рублей).