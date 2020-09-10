Организатор убийства замначальника угрозыска в Красноярске не смог оспорить приговор в Верховном суде. Фото: Ася ЖУКОВА

Заказчик расстрела заместителя начальника отдела уголовного розыска в Красноярске попытался оспорить приговор, однако Верховный суд оставил все в силе. Теперь Андрею Грабовскому, бывшему вице-президенту федерации бокса и криминальному авторитету, придется провести 13 лет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Напомним, расправа над Сергеем Назаровым, экс-заместителем начальника «убойного» отдела, стала одним из самых громких дел «нулевых».

- По версии обвинения, подсудимый, Грабовский Андрей Владимирович, организовал убийство своего знакомого, Назарова Сергея Владимировича. И незаконно передал огнестрельное оружие для убийства последнего, - рассказал во время слушания дела в краевом суде представитель обвинения. - В период времени с мая по сентябрь 2004 года Грабовский на почве возникших личных неприязненных отношений решил совершить убийство Назарова. Не желая лично совершать убийство, Грабовский решил за денежное вознаграждение нанять иных лиц.

В указанный период он приискал оружие, пистолет ИЖ-71, приспособленный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм, патроны и деньги в сумме 50 тысяч долларов в качестве вознаграждения исполнителю убийства.

В сентябре 2004 года подсудимый, находясь в доме, расположенном в поселке Овинный (улица Западная) с целью установления времени возвращения Назарова домой дал указание своему водителю следить за подъездом к дому на улице Можайского, где проживал Назаров.

Водитель, выполняя указание Грабовского, с сентября по октябрь 2004 года осуществлял слежку за Назаровым, о результатах которой докладывал Грабовскому. В середине октября Грабовский, реализуя задуманное, предложил своему знакомому Андрею Гугле за 10 тысяч долларов найти человека, который бы за 50 тысяч долларов убил Назарова. Гугля на предложение Грабовского согласился.

Также в это время при очередной встрече Грабовский сообщил Гугле сведения о личности Назарова, то есть его данные, место жительства, марку автомобиля, на которой передвигался Назаров, а также об автостоянке, где потерпевший парковал свой автомобиль.

Гугля, выполняя просьбу Грабовского, предложил своему знакомому Евгению Ковалю совершить убийство за 50 тысяч долларов.

Через несколько дней Коваль дал свое согласие на совершение преступления. Тогда Гугля сообщил ему сведения о личности Назарова, полученные от Грабовского. А также пообещал ему предоставить пистолет с патронами для совершения преступления.

На этой же встрече Гугля сообщил, что Ковалю необходимо встретиться с Грабовским, чтобы обговорить детали совершения убийства.

В середине октября 2004 года Коваль встретился с Грабовским. И тот предложил ему совершить убийство Назарова за 50 тысяч долларов, на что Коваль свое согласие подтвердил. Грабовский сообщил Ковалю сведения о личности Назарова, а также пообещал, что передаст ему через Гуглю пистолет и патроны.

Андрей Грабовский осужден на 13 лет колонии строгого режима. Фото: Ася ЖУКОВА

В период с середины октября до середины ноября Грабовский передал все Гугле: пистолет и не менее 8 патронов 9 мм, а также 50 тысяч долларов в качестве вознаграждения.

В середине ноября в ходе очередной встречи Коваль сообщил Гугле о своей готовности совершить убийство. И тогда Гугля передал ему пистолет и патроны.

23 ноября 2004 года около 20 часов Коваль, вооруженный переданным ему Грабовским пистолетом, приехал на автомобиле ВАЗ под управлением своего знакомого Маршалко к дому на Курчатова,1А.

Там Коваль, не посвящая его в задуманное, дал указание ожидать его в автомобиле в районе домов в районе дома на проспекте Свободном,66А и на улице Можайского,23. А сам вооруженный пистолетом отправился к дому на улице Курчатова,10, где стал дожидаться появления Назарова.

Около 21 часа, когда Назаров проходил мимо дома, Коваль с целью лишения его жизни, произвел в него не меньше восьми прицельных выстрелов из пистолета, тем самым убив.

Смерть Назарова наступила на месте в результате огнестрельного пулевого ранения в голову. После убийства через несколько дней в конце ноября Гугля встретился с Ковалем, которому передал 50 тысяч долларов за совершенное им убийство.

… Сначала были задержаны киллер и посредник. И только спустя 14 лет удалось привлечь организатора убийства Андрея Грабовского. Его признали виновным, и вот приговор – 13 лет. Грабовский пытался обжаловать решение в Верховном суде, но все оставили без изменения.

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