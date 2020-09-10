Новый заместитель министра образования назначен в Красноярском крае

В Красноярском крае назначен заместитель министра образования. Фото: сайт СФУ.

В Красноярском крае назначен заместитель министра образования. Им стал Александр Молодкин, сообщили на сайте администрации региона.

Распоряжение о назначении подписал председатель правительства края Юрий Лапшин. Срок служебного контракта – один год.

Напомним, предшественник Александра Молодкина Роман Шорохов уволился по собственному желанию в августе.

СПРАВКА «КП»

По данным сайта СФУ, Александр Молодкин 8 августа 2019 года был назначен советником ректора по административной и правовой работе.

- Александр Викторович получил серьезный опыт в статусе директора Департамент координации работы Деревни Универсиады. Теперь ему предстоит курировать вопросы, связанные с правовыми аспектами строительных объектов СФУ. Уверен, эта позиция позволит реализовать его потенциал, - прокомментировал тогда руководитель университета Максим Румянцев.