«Наказателя автохамов» в Красноярске отправили под домашний арест. Фото: стоп-кадр видео ГУ МВД России "Красноярское".

В Красноярске до 8 октября отправили под домашний арест «наказателя автохамов» или «ворошиловского стрелка» (так называют его в соцсетях). Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

38-летнего мужчину на Nissan X-Trail поймали с поличным на улице Партизана Железняка. При нем нашли пневматическое ружье с оптическим прицелом. Напомним, подозреваемый орудовал, в основном, в районе Предмостной площади – стрелял по машинам, которые поворачивают не с того ряда, создавая аварийные ситуации. Впрочем, от его действий пострадали и невиновные.

Стрелял по машинам, которые поворачивают не с того ряда. Фото: ЧП - Красноярск.

- Я чуть не погиб из-за таких, как эти, - рассказал он полицейским. - Стрелял, чтобы наказать, насколько в моих силах, за нарушение правил дорожного движения. Когда-то меня подрезали, я чуть не перевернулся. Причем подрезали, таким же образом: перестроились из третьего ряда, когда я двигался во втором по прямой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Максимальный срок наказания – пять лет лишения свободы.

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