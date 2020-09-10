Во «Взлетке Plaza» проверили соблюдение масочного режима

Рейд показал, что работают торговые точки в ТЦ «Взлетка Plaza» соблюдают меры безопасности. Фото: Мария ЛЕНЦ

С конца августа в Красноярске заработали торговые центры, заведения общественного питания, и многие восприняли ослабление ограничительных мер как их полное снятие. Тех, кто носит защитные маски, стало гораздо меньше.

Напомним, масочный режим и требование соблюдать социальную дистанцию все еще действуют. Поэтому в городе продолжаются проверки. Специалисты администрации Советского района выяснили, как работают торговые точки в ТЦ «Взлетка Plaza». Рейд показал, что все предприниматели соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, серьезных нарушений не выявлено. В ТЦ разделены потоки посетителей, поверхности дезинфицируются, по периметру расположены санитайзеры, есть и одноразовые перчатки, и маски.

Прдавцы в масках... Фото: Мария ЛЕНЦ

Главными нарушителями оказались посетители: многие игнорируют требование носить маски в закрытых помещениях.

И в перчатках! Фото: Мария ЛЕНЦ

- Наша задача напомнить предпринимателям и покупателям о необходимости соблюдения мер безопасности, – подчеркнула Юлия Мухина, главный специалист отдела предпринимательства и экономического развития администрации Советского района Красноярска. – Если люди не выполняют рекомендации Роспотребнадзора, мы готовим информационное письмо в надзорные органы. Сотрудники полиции вправе составить протокол об административном правонарушении. Протокол рассматривается районным судом. Наказанием - предупреждение или штраф от 1000 до 30000 рублей – физическим лицам, штраф юридическим лицам – до 300 000 рублей.

Отметим, что администрация Советского района с 21 мая по 3 сентября провела 150 выездов в торговые центры, проверено 1979 объектов. Уведомления о нарушениях вручили 19 предпринимателям.