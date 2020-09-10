Директор банка в Норильске раскрыл тайну счетов клиентов из мести начальству

Директор офиса банка раскрыл тайну о счетах клиентов и попал под уголовное дело. Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-директор офиса банка в Норильске Красноярского края раскрыл сведения о счетах клиентов, чтобы отомстить руководству. И попал под уголовное дело за «Незаконное разглашение информации, составляющей банковскую тайну», сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону и РХ.

Все случилось в октябре 2019 года. Директор офиса оказался не на лучшем счету у начальства: несколько раз получал нарекания за свою работу. Затаил злобу и, чтобы отомстить, решил сдать обидчиков полиции.

- В итоге предоставил справки по счетам клиентов, ордеры, платежные поручения, которые могли быть выданы только на основании санкции суда, - пояснили следователи. – Подозреваемый заявил: руководство проводит сомнительные финансовые операции.

Была проведена проверка. Обвинения мужчины подтверждения не нашли. Зато установили: приложив к заявлению финансовые документы, директор нарушил закон. И теперь сам пойдет под суд.