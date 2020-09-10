Из ночного пожара в Красноярском крае спасли пять человек

Из ночного пожара в Красноярском крае полицейские спасли пять человек. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Во время ночного пожара в селе Дзержинском (Красноярский край) дорожные полицейские спасли пять человек. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инспекторы ДПС Виктор Яньков и Василий Тимошенко возвращались домой после ночного дежурства. И вдруг заметили над одним из домов зарево пожара – в темноте его было видно издалека.

Было понятно: медлить нельзя. Вызвали МЧС, а сами кинулись к полыхающему дому. Живущий там мужчина спал, не подозревая об опасности. Полицейские разбудили его и вывели из дома.

Но пламя могло переброситься на соседнее строение. Так что инспекторы эвакуировали и соседей, еще четырех человек. Всего было спасено пятеро. Убедившись, что в горящих домах никого нет, Виктор Яньков и Василий Тимошенко помогли хозяевам вынести из пожара ценные вещи и отогнать машину.

А прибывшие на место сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.