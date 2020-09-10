В Красноярском крае сел на мель теплоход с людьми. Фото: сайт "Водный транспорт".

На реке Ангара в Мотыгинском районе Красноярского края сел на мель буксирный теплоход «Курагино» с людьми. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

ЧП случилось на 103-м километре реки. Благо, на борту никто не пострадал. Сейчас судно пытаются снять с мели, помощь оказывает теплоход «Светлогорск».

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