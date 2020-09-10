Более 80 тысяч жителей Красноярского края впервые смогут пользоваться 4G-интернетом «МегаФона»

В этом году особое внимание при составлении программы развития «МегаФон» уделил покрытию в малых городах и поселках Красноярского края. В 74 поселках впервые появились базовые станции LTE-формата. В результате впервые доступ к высокоскоростному мобильному интернету 4G (до 100 Мбит/с) получили более 80 тысяч жителей региона.

Строительство шло в 35 районах Красноярска – и в совсем небольших деревнях с населением меньше ста человек, таких как Чесноки или Красное озеро, и в крупных районные центрах - Ирбейское и Казачинское. Теперь скорость мобильного интернета позволит их жителям быстро скачивать и загружать файлы большого объема, смотреть онлайн видео в HD-качестве и пользоваться цифровыми сервисами для удаленной работы и учебы.

Специалисты компании расширили и уже существующее покрытие. Свыше 100 городов и поселков края получили новые базовые станции 4G в дополнение к действующим. В таких городах, как Ачинск, Назарово, Железногорск, Зеленогорск, Лесосибирск, Енисейск и Канск, построили более 70 станций LTE.

- Мы изначально ставили на 2020 год масштабные планы по стройке сети четвертого поколения в Красноярском крае, - рассказал Виталий Молотков, директор Красноярского отделения «МегаФона». - Пандемия внесла в них свои коррективы, притом в лучшую сторону. Для того, чтобы даже в условиях повышенной нагрузки на сеть наши абоненты оставались на связи, мы в два раза ускорили темпы строительства, и уже в первые 6 месяцев годовой план был выполнен на 90%, а сеть LTE «МегаФона» в регионе выросла на 40%.

Активно развивается и транспортная сеть компании, что способствует росту скорости передачи данных. В два раза увеличилась пропускная способность нескольких линий в западной группе районов – в Балахтинском, Новоселовском и Ачинском. Значительно выросла емкость каналов на юге Красноярского края – в Курагинском районе, Шушенском, Краснотуранском и Минусинском.

Особое внимание инженеры «МегаФона» уделили резервным каналам. В четыре раза расширилась ветка Мотыгино – Богучаны и в два раза Красноярск – Лесосибирск. Это еще больше усилило бесперебойность и надежность работы сети.

Работа была проведена колоссальная! Ее результативность подтвердили исследования международного агентства Ookla, проведенного во втором квартале 2020. «МегаФон» вновь признан лидером по скорости мобильного интернета в регионе со средними показателями скачивания 31,47 Мбит/с в сети 4G.

Добавим, что в настоящее время услугами компании пользуются 75,4 миллионов клиентов.