Редкую двойную радугу сфотографировали в Красноярске

После дождя над Красноярском появилась двойная радуга. Фото: Егор КОРЧАГИН, фейсбук.

После дождя над Красноярском показалась двойная радуга. Необычное явление можно было увидеть вчера, 9 сентября, в начале седьмого вечера.

- Шел небольшой дождик, солнце садилось. И в считанные секунды над городом появилась двойная радуга, - делятся в соцсетях очевидцы небесного «шоу». – Красота необычайная: как двойная арка, да такая яркая!

Считается, что двойная радуга – это к счастливым переменам в жизни. Фото: Александр ЧЕРНЫХ, фейсбук.

Считается, что увидеть двойную радугу – счастливая примета. Она обещает хорошие перемены в жизни. Главное – вовремя загадать желание.

КОНКРЕТНО

Как же появляется двойная радуга?

- Еще со школьной скамьи мы знаем, что радуга - явление преломления солнечных лучей через призму атмосферной влаги, - комментирует ректор российского государственного гидрометеорологического университета Лев Карлин. - Чем больше водных паров в атмосфере, тем ярче цвета. Появление двойной радуги зависит от распределения водных паров. А вообще такое явление - большая редкость.