Под вантовым мостом Красноярска предложено насыпать острова с пляжами. Фото: Bauart Architects.

Под вантовым (он же Виноградовский) мостом Красноярска могут появиться острова с пляжами. Такое предложение поступило от специалистов студии Bauart Architects, они разработали проект «Утиные острова».

Сейчас попасть на Татышев из центра можно только по вантовому мосту, говорят архитекторы. А узкой переправы уже явно недостаточно: ее приходится делить пешеходам, велосипедистам, роллерам. Как же развести потоки гуляющих? - задались вопросом архитекторы.

Сами острова будут соединены мостиками. Фото: Bauart Architects.

Вот и родилась идея: сделать под мостом шесть искусственных островов – насыпать из грунта. Так можно будет пройти на Татышев, не поднимаясь на переправу. А ее отдадут под прогулочный транспорт.

На островах же обустроят всевозможные зоны отдыха: пляжи, места для рыбалки и йоги, пристань, локации для фотосессий и кормления уток. Сами острова планируют соединить деревянными мостиками.

По мысли архитекторов, проект будет экономичным. В этом месте течение довольно слабое, так что особых технических ухищрений не потребуется.