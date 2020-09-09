Красноярский пенсионер снимал 60 тысяч долларов со счета в швейцарском банке и потерял 800 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ермаковском районе 71-летний местный житель несколько лет играл на бирже в интернете. Худо-бедно у него получалось. По условиям электронной брокерской площадки оборот средств проходит через счета на швейцарском банке, откуда потом их можно вывести на личную банковскую карту.

В феврале этого года мужчина сделал удачные ставки и неплохо заработал. Однако когда решил перевести себе деньги, брокер отказался сделать это. Обидевшись, сибиряк разорвал с брокером договоренность. Однако как получить свои деньги? Сумма не такая уж великая, чтобы ехать самому в Швейцарию?

И тут на электронную почту пришло письмо от «юриста», который предложил свою помощь. Затем в июле – звонок от якобы сотрудника банка. Он сообщил, что компания, с которой мужчина раньше имел дело, обанкротилась. Но поможет ему вернуть все деньги. К тому же на счету будто бы лежит 60 тысяч долларов.

И дальше мошенники следовали по уже известной схеме: заставили пенсионера оплатить подоходный налог, доставку, услуги адвокатов, аккредитив. Потерпевший даже занял у своего друга. В общей сложности перечислил 820 тысяч рублей. А в итоге не получил ничего. Сейчас этой историей занимается полиция.