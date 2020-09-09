Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга крупнейших ипотечных банков

Фото: Уралсиб

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга российских ипотечных банков по размеру ипотечного портфеля на 1.07.2019 года и по объемам ипотечного кредитования в первом полугодии 2020 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Размер ипотечного портфеля Банка УРАЛСИБ на 1.07.2020 года составил 80,4 млрд рублей, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 20%. Объем выданных Банком ипотечных кредитов в первом полугодии 2020 года составил 15,2 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 сентября 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 269 точек продаж, 1 536 банкоматов, 522 платежных терминала.

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