Где в Красноярске строят самую большую и уникальную школу на 1,5 тысячи учеников

Строительство школы проинспектировал глава города Сергей Еремин. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В администрации Красноярска рассказали, где началось строительства самой большой школы в городе. Все школы, введенные в эксплуатацию в последние годы в Центральном и Советском районе, рассчитаны на 1280 детей. А здесь будут учиться 1500 ребятишек. И находится она на Бугаче. Место выбрано не случайно – здесь быстроразвивающийся район, новостройки сдаются одна за другой, так что потребность в образовательном учреждении большая.

- Школа на Бугаче – беспрецедентная по своим масштабам. Это будет не только самый большой и современный образовательный комплекс в городе, но и первое в этой части Октябрьского района общеобразовательное учреждение, - прокомментировали в администрации города.

Добавим, что завершить строительство планируется уже в 2022 году. Аналогов этой школе нет за Уралом. А для безопасности детей через улицу Калинина построят надземный пешеходный переход, ведь жилой массив находится по другую сторону дороги.