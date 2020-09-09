«Я чуть не погиб из-за таких»: красноярский стрелок по машинам рассказал о своих мотивах

Красноярский стрелок по машинам рассказал о своих мотивах. Стоп-кадр видео

- Я чуть не погиб из-за таких, как эти, - рассказывает все, как на духу, 38-летний житель Красноярска. – Я задержан за стрельбу из пневматической винтовки по стеклу автомобиля. Стрелял, чтобы наказать, насколько в моих силах, за нарушение правил дорожного движения. Когда меня подрезали, я чуть не перевернулся. Причем подрезали, таким же образом: перестроились из третьего ряда, когда я двигался во втором по прямой.

О стрелке, который повреждает машины, сворачивающие налево «не с той полосы» впервые заговорили еще в июле. Но найти его не удавалось. В полицию было подано 5 заявлений от пострадавших автомобилистов – все они попали на мушку стрелка на Красрабе в районе Предмостной площади.

Потом он сменил точку, перебрался на перекресток Партизана Железняка и облюбовал перекресток с улице Октябрьской. И даже успел сделать один выстрел – тут его и задержали. При нем нашли и оружие – пневматику с оптическим прицелом.

К слову, полиция просит откликнутся владельца «Тойоты Кресты», которая последняя пострадала от стрелка накануне. С места ЧП он уехал, не дожидаясь полиции. Звонить на номер 102. Остается добавить, что на стрелка завели уголовное дело по статье «Хулиганство»