Пропавший в Красноярске 10-летний ребенок очутился на другом берегу Фото: Мария ЛЕНЦ

Пропавший в Красноярске накануне, 8 сентября, 10-летний мальчик нашелся. Его привела к себе домой неравнодушная женщина и вызвала полицию. Напомним, накануне в Кировском районе по тревоге в 17 часов была поднята полиция и волонтеры «Поиска пропавших детей – Красноярск». Обеспокоенные родители сообщили: около полудня их 10-летний сын вышел из квартиры вынести мусор и пропал. Свой сотовый телефон оставил дома, никто из друзей его не видел.

Ориентировку на ребенка разослали по всем нарядам полиции. Стали проверять окрестности, еще раз обходили и обзванивали друзей и знакомых, но безрезультатно. А вечером поступил звонок от жительницы улицы Алексеева. Она сообщила, что мальчик находится у нее дома. Как ребенок смог добраться от Театра юного зрителя на Вавилова (он живет в соседнем доме) до Алексеева на другом берегу, пока неизвестно. Он сидел в чужом дворе, когда на него обратила внимание гулявшая там с собакой женщина и узнала его по ориентировке.

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