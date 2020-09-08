В Хакасии знаменитый поселок Приисковый превратят, наконец, в туристический центр. Фото: "Приисковый, Главстан, Трансваль, Подвинск, Гидро"

Знаменитый поселок Приисковый на севере Хакасии (точнее – на границе с Кемеровской областью) превратят, наконец, в туристический центр. На самом деле это место давно известно любителям экстремального туризма. Здесь очень красиво. Летом – уникальный каскад Ивановских озер, где встречаются четыре времени года. Зимой сюда приезжает большое количество любителей покататься по заснеженным горам на снегоходах и лыжах.

Но потенциал Приискового не раскрыт. А все потому, что отсутствует туристическая инфраструктуры: плохие дороги, нет нормальной гостиницы, коммуналка оставляет желать лучшего, да и сам поселок унылый.

И вот, возвращаясь к хорошей новости, правительство Хакасии разработало проект туристического рекреационного кластера «Приисковый». И под него будут выделены средства. Проектируется четыре новых горнолыжных трассы. Будет обустроена пешая экологическая тропа длиной 4,5 км с визит-центром. На подъезде к поселку приведут в порядок 11 км дороги. Появится дорога от поселка до Золотогорской поляны. Но самые большие вложения будут сделаны в коммунальную инфраструктуру. Наверняка после этого сюда потянутся и предприниматели, возведут гостиницы.