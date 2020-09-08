Житель Минусинска украл у знакомой интимные фотографии Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Минусинска украл у знакомой интимные фотографии. Вроде и не со злым умыслом, но это обернулось для него уголовным делом. Подробности пикантной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

18-летний подозреваемый находился в квартире своей знакомой. Захотел сделать фотографию и переслать ее через интернет. Но по каким-то причинам сделать это со своего телефона не смог и потому попросил гаджет у хозяйки дома. Она разрешила. Селфи удалось. Но когда молодой человек стал пересылать фото, вдруг обнаружил в телефоне несколько фотографий владелицы интимного содержания. И тайком перебросил их себе.

Все было тихо поначалу, женщина ни о чем не догадывалась. Но подозреваемый не удержался и поделился фотографиями со своим другом. А тайна, которую знают двое, уже не тайна – и хозяйка фото обо всем узнала. Написала заявление. Молодому человеку за распространение информации о частной жизни и составляющей личную тайну грозит до 2 лет лишения свободы.