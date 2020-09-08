В Красноярске 10-летний ребенок вышел вынести мусор и пропал. Ориентировка "Поиск пропавших детей Красноярск"

В Красноярске на правобережье пропал ребенок. Волонтеры организации «Поиск пропавших детей Красноярск» сообщают: днем 8 сентября, около 12 часов вышел из квартиры, чтобы вынести мусор. Однако домой не вернулся, родные не знают, куда он мог пойти.

Ребенка зовут Леон Гузенков, живет на улице Вавилова, 52, напротив Театра юного зрителя. Его приметы – рост 130 сантиметров, зеленые глаза и короткие русые волосы. Из особых примет – свежий синяк под глазом. Вышел из дома в темно-синей толстовке с капюшоном (на груди английские буквы) и синих штанах.

На месте происков сейчас работают волонтеры и полиция. Требуется помощь в распространении листовок. Для этого можно распечатать ориентировку и расклеить в общественных местах, на подъездах. Очень часто такое помогает – люди запоминают приметы пропавших из ориентировок и потом, встретив их, сообщают об этом.

Телефоны, куда можно звонить:

- (391) 213-45-77 – дежурная часть отдела полиции № 3

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).