В Красноярском крае арестован подросток, планировавший убить в школе 100 человек. Фото: следком

В Минусинском районе арестован подросток, подозреваемый в подготовке террористического акта. Напомним, что это тот самый 15-летний школьник, которого задержали сотрудники ФСБ, это ему принадлежат шокирующие слова: «Пойду на линейку в школу и там бомбану тварей. 100 хочу убить. Зря они жили».

Ранее он был задержан по подозрению в подготовке к террористическому акту, изготовлению и хранению взрывных устройств. Следствие посчитало необходимым оставить его под арестом, суд удовлетворил это ходатайство.

Известно, что свои планы подросток вынашивал с весны этого года. Он собирал информацию в интернете, состоял в запрещенной группе в социальных сетях, вел переписку. Затем разыскал необходимые компоненты и изготовил взрывные устройства. Устроить бойню в школе он планировал 1 сентября, но помещали сотрудники ФСБ, задержали накануне назначенного дня. В ходе допроса подросток полностью признал свою вину.

Добавим, что в конце августа по всей стране были задержаны 13 человек в разных регионах по подозрению в подготовке терактов. Среди них и 14-летняя школьница из Красноярска. Ее определили на обследование в психоневрологический диспансер. Стало известно, что 8 сентября она выписалась домой и готовится вернуться на занятия в школу.

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