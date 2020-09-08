В руках пневматика с оптическим прицелом: в Красноярске задержали стрелка по машинам

В Красноярске задержали стрелка по машинам. Фото: пресс-служба полиции

В Красноярске полиция вычислила и задержала стрелка по машинам, который с июля держал в напряжении водителей. В пресс-службе ведомства уточнили «Комсомольской правде»-Красноярск, что в дежурную часть поступило 5 сообщений о повреждении автомобилей – и все из Свердловского района.

Неизвестный действовал по одному сценарию: высматривал тех, кто поворачивал с Красраба рядом с Предмостной площадью. Пули пробивали стекла и только чудом никто не пострадал. Причем образец оружия, из которого велась стрельба, установить не удавалось.

В социальных сетях неизвестного окрестили «ворошиловским стрелком», намекая, что он наказывает тех, кто нарушает правила дорожного движения. Но это выходит за рамки закона. Подозреваемого задержали с поличным, когда он собирался устроить очередную охоту. Он сменил дислокацию и перебрался с Красраба на улицу Партизана Железняка. Это 38-летний ранее не судимый житель города. Изъяли и оружие – пневматическое ружье с оптическим прицелом. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство».