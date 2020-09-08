В Красноярске экстренно приземлился самолет из-за внезапно заболевшего пассажира Фото: Мария ЛЕНЦ

В аэропорту Красноярска экстренно приземлился самолет авиакомпании «Победа», летевший из Улан-Удэ в Москву. В пресс-службе аэропорта рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск, что во время полета одному из пассажиров стало плохо. Видимо, ситуация была серьезной и командир корабля принял решение о посадке. Это было в 09:45 по местному времени. К трапу подъехала бригада «Скорой помощи», медики осмотрели пассажира и увезли его в больницу. Пол и возраст пассажира не уточняется. После дозаправки воздушное судно продолжило свой путь.

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