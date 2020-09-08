С улиц Красноярска исчезают пальмы и туи. Фото: пресс-служба администрации города

С улиц Красноярска исчезают экзотические деревья, переезжают на зимовку в теплицу, в этом сезоне из 56 туй и 131 пальма. В администрации города напомнили, что их установили на площадях и в скверах 5 июня. А теперь рабочие торопятся, потому что синоптики обещают ночные заморозки в скором времени – надо успеть. Для южных деревьев даже нулевая температура большой стресс.

С каждым годом перемещать деревья становиться все сложнее. Когда они впервые появились в городе, они были размером меньше двух метров. А теперь сильно выросли. И уже не под каждым мостом и виадуком их можно провести. Грузовикам приходится делать круги по городским улицам, чтобы доставить их в теплицу.

Кстати, и теплица у них теперь другая, специальная, с невысокими полотками, чтобы зимой деревья росли не в высоту, а набирали в ширину, укрепляли стволы и листья. Заодно их подкормят, подлечат. Специалисты отмечают: красноярцы сегодня бережно относятся к деревьям, уже не поджигают их, как было в первые годы.