В Красноярске завели уголовное дело на 23 сутенера. Фото: стоп-кадр видео

Следователи краевой полиции возбудили уголовные дела в отношении 23 участников группировки, которая занималась организацией проституции в Красноярске. Возраст – от 28 до 47 лет. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в 2018 году оперативники при поддержке ОМОНа одновременно провели обыски в 16 местах, где собирались члены преступной компании. В результате задержали 15 человек, нашли десятки телефонов и сим-карт, компьютеры, нелегальное оружие с боеприпасами и рекламные продукцию о предоставлении интим-услуг.

В ходе следствия были установлены и задержаны еще 8 участников, среди них организатор нелегального бизнеса. Он разделил подчиненных не несколько групп, у каждой были свои функции. Назывались соответственно: «Приват», «Тет-а-Тет», «силовое подразделение». Точки по оказанию интимных услуг находились в каждом районе Красноярска.

Уголовные дела на них завели по статье «Участие в преступном сообществе». А в отношении руководителя – по статье «Организация преступного сообщества». Все находятся под подпиской о невыезде при условии, если они не будут нарушать закон и общественный порядок.