В Красноярске из психдиспансера выписали помещенную по суду 14-летнюю школьницу. Фото: Владимир Васин

Из Красноярского психоневрологического диспансера выписали 14-летнюю школьницу. Ее поместили туда на медицинское обследование после того, как сотрудникам ФСБ установили, что она состояла в запрещенной группе в социальной сети и вела переписку об этом с подругой. А потом и вовсе сняла странный видеоролик. Об этом подробно рассказала старшая сестра школьницы.

Затем 1 сентября своим решением суд оставил подростка в медицинском учреждении – на этом настаивал главный врач диспансера. Уполномоченная по правам ребенка Ирина Мирошникова не нашла нарушения в этом. Однако она намерена обратиться в прокуратуру по поводу того, что информация о девочке появилась в открытом доступе.

Сегодня, 8 августа, адвокат школьницы Владимир Васин сообщил, что она выписана из психоневрологического диспансера домой и готовится вернуться в школу.

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