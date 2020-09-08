В Красноярском крае заместителя начальника колонии будут судить за взятку бензином

В Красноярском крае заместителя начальника колонии будут судить за взятку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае заместителя начальника одной из исправительных колоний ГУФСИНа будут судить по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере» (часть 3 статьи 290 УК РФ). Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, следствие по этому делу уже завершено, а само дело с обвинительным заключением передано в суд на рассмотрение.

По версии следствия в колонии были двое заключенных – злостные нарушители дисциплины. В качестве наказания их должны были перевести в более строгие условия содержания. Какие – не уточняется. Видимо, от заместителя начальника колонии многое зависело, раз ему поступило предложение: в обмен на снисхождение ему пообещали талоны на бензин АИ-95 общим объемом 1000 литров. И талоны на дизельное топливо общим объемом 1000 литров. Талоны передал посредник. Но в результате и нарушители были наказаны, и подозреваемый в получении взятки попал под суд.