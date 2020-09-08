Рано проснулись – рано засыпают: в Красноярске почти не осталось клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске почти не осталось клещей. Как показывают наблюдения, на контрольных пунктах на «Столбах» и в районе станции Снежница клещи не обнаруживались. Нет их в скверах, парках. Период активности у иксодовых завершился.

Однако сделаем поправку: малая толика того, что, гулять по Татышеву и обнаружить на себе клеща, все же остается. Поэтому периодически нужно осматривать себя и свою одежду. Особенно это касается грибников и ягодников, которые выезжают сейчас за город в леса. В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что в начале сентября случаи присасывания клещей зарегистрированы в шести районах края.

Что показывает нам статистика. В Красноярске за минувшую неделю в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 18 человек, в том числе 6 детей. С начала сезона в городе зарегистрировано 4 773 случая, в том числе 1 024 случая среди детей. А в целом по краю: за минувшую неделю 25 человек, с начала сезона 15 963, в том числе 3 477 детей.