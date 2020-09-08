В Красноярске большегрузы создают проблемы на дорогах Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске большегрузные автомобили создают проблемы на городских улицах. Ежедневно более 750 таких автотягачей с полуприцепами въезжают в Красноярск и развозят товары по предприятиям торговли. При этом создают пробки, снижают скорость движения пассажирского транспорта. И приводят в негодность дорожное полотно.

Эту информацию озвучил накануне перед своими подчиненными глава города Сергей Еремин. Он поручил своему первому заму Владиславу Логинову создать рабочую группу и заняться разработкой нового порядке передвижения большегрузного транспорта в черте города. К слову, пример уже есть – во время Универсиады в марте прошлого года вводили ограничения на две недели и был эффект.

В рабочую группу должны войти не только специалисты администрации города, но и минтранспорта края, ГИБДД, депутаты Горсовета, общественники и представители предпринимательского сообщества, которых обслуживает грузовой транспорт.