В Красноярском крае экс-главу сельсовета заподозрили в превышении должностных полномочий

Следствие по делу продолжается Фото: Мария ЛЕНЦ

В отношении 63-летнего бывшего главы Прихолмского сельского совета возбудили уголовное дело по статье 286 (превышение должностных полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

В августе 2018 года между администрацией Прихолмскогосельского совета и дорожно-строительным предприятием ООО «Гравелит» был заключен муниципальный контракт на ремонт автомобильного моста в поселке Притубинский. Стоимость - более 4 миллионов рублей. По условиям контракта подрядчику необходимо было осуществить работы по устройству песчаных подушек для опор моста. Использовать для этого нужно было свои строительные материалы - гравий, дресву или их смесь с песком.

По версии следствия, тогда еще действующий глава Прихолмского сельсовета дал указание директору дорожно-строительного предприятия о добыче скального грунта и песчано-гравийной смеси неподалеку от ремонтируемого моста и использовать в качестве строительных материалов при выполнении государственного контракта.

- В результате незаконной добычи природных ископаемых, осуществленной сотрудниками ООО «Гравелит» по указанию главы сельского совета, Российской Федерации причинен ущерб более 600 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. - Также бывший глава впоследствии подписал акт выполненных работ. Хотя знал о том, что в нем указаны суммы, превышающие фактически понесенные затраты на строительные материалы и их транспортировку более чем на 300 тысяч рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.