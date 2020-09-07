В Красноярске автобусы маршрута №52 проверили на экологичность

Красноярские автобусы проверили на экологичность Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске специалисты Минэкологии края провели очередной рейд по проверке на экологичность пассажирского автотранспорта. На сей раз инспекторы с передвижной эколабораторией и работали на конечной остановке Октябрьского района. Присутствовали и сотрудники правоохранительных органов.

Качество отработанных газов проверяли у автобусов маршрута №52. Замеры проводили с помощью переносного газоанализатора и дымомера. Результаты отобранных проб не показали превышений загрязняющих веществ.

- С начала июня 2020 года инспекторы проверили больше 60 автобусов, - рассказала Юлия Гуменюк, заместитель министра. - Значительных нарушений, превышение концентраций загрязняющий веществ в работе пассажирского транспорта не зафиксировано. Проверки дают свой эффект. Мы видим, что перевозчики стали ответственно подходить к вопросу выпуска подвижного состава на линию.

Подобные рейды в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» будут проводить до конца октября 2020 года.

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