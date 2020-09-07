В Красноярске 81-летний мужчина топором порубил свою жену

Мужчину опросили и отпустили под подписку о невыезде Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском микрорайоне «Северный» 81-летний мужчина набросился с топором на свою жену. Как сообщил «Комсомольской правде» - Красноярск собственный источник, 30 августа в полицию поступило спецсообщение от врачей скорой помощи, что в 6 утра к ним привезли 73-летнюю женщину с ужасными травмами. У нее была разрублена голова, лицо, плечи, руки.

Во время проверки выяснилось, что пациентка попала в больницу по вине своего мужа. У мужчины изъяли нож и топор, а после отпустили домой под подписку о невыезде. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 111 ч.1 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Но только в том случае, если пострадавшая выживет. В ином случае дело переквалифицируют.

Врачи пытаются спасти женщину, но никаких гарантий не дают. Травмы слишком серьезные.

В причинах семейного конфликта предстоит разобраться следователям.